Les deux Anthisnois de Be-Apero inaugurent leur nouvel atelier de fabrication à Comblain-au-Pont

L’aventure Be Apero a débuté en 2021, dans le contexte post-covid. Le concept est né dans la tête de Geoffrey Leysten, 38 ans, boulanger, pâtissier et cuisinier, qui a lancé plusieurs projets culinaires et France et en Belgique. "J’ai notamment ouvert la première friterie belge à Nice et travaillé dans l’événementiel alimentaire à Cannes, avant de revenir en Belgique où j’ai lancé et géré des fast-foods."

Après trois confinements Covid et un accident de voiture qui l’immobilise trois mois, c’est le déclic. "Je voulais être mon propre patron et lancer une activité qui me corresponde, qui ait du sens, qui mise sur l’humain. Grâce au Covid, l’apéro a plus que jamais la cote. J’ai eu envie de proposer quelque chose d’innovant dans le secteur, offrir un voyage de saveurs belges. Avec Bastien, qui m’a rejoint, on a imaginé des tartinables avec des recettes de plats typiques de chez nous: boulet liégeois, carbonade flamande, lapin à la Geuze, truite jambon d’Ardenne, terrine de Herve…" Ils ont travaillé dur pour arriver à un produit de qualité: élaborer les recettes, trouver la bonne texture, dénicher les ingrédients locaux, trouver le système de conditionnement… "Le 1er décembre 2021, on commercialisait nos premiers produits dans trois points de vente de la région." Et le succès a été immédiat: les commandes se sont allongées et il a fallu réfléchir à un atelier de production professionnel. "Grâce à la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, on a trouvé l’endroit parfait dans un cadre splendide: la ferme Halleux, une ferme didactique dédiée à l’environnement durable, dans laquelle on a aménagé toute une aile pour notre activité." Six mois plus tard, le site était opérationnel. "Notre produit reste artisanal mais fabriqué de manière mécanisée avec une ligne de production dernier cri: pesée, cuisson, empotage, capsulage, stérilisation… On a reçu l’agrément artisanat certifié."

Aujourd’hui, Be-Apero, c’est une gamme de 12 produits distribués dans 50 points de vente, dont une grande partie en province de Liège mais aussi, depuis peu, en France. "On vise les épiceries fines et les boutiques spécialisées, pas les supermarchés. Ce qu’on recherche, ce sont des ambassadeurs… On a de super-retours. L’idée d’ici peu est de proposer un produit typique par province." Le dernier petit nouveau dans la gamme: une fondue prête à l’emploi à tartiner sur des petits fours ou à déguster avec des crackers.

Les défis et opportunités de développement sont nombreux, ils en sont conscients. "On produit sous notre marque mais on peut aussi le faire à façon, pour d’autres." Plusieurs partenaires ont déjà franchi le cap, comme la truite d’Ondeval (Waimes). Le duo anthisnois a en tout cas en main tous les ingrédients d’une sucess story.