Louis Dechange lance un crowdfunding pour monter son premier one-man-show

Louis Dechange a déjà participé à des spectacles mais cette fois, il veut se lancer dans un projet qui lui appartient, un one-man-show. "C’est difficile de lancer un premier projet. Je n’avais pas forcément l’argent pour produire mon tout premier spectacle et je cherchais le moyen de réunir une certaine somme. Avec mon régisseur, nous avons fait une estimation de 9 600 € pour la première date. J’ai donc lancé un appel à la curiosité des gens. Ceux qui ont envie de suivre le projet peuvent y contribuer."

La cagnotte a été lancée en juin avec l’espoir, donc, de pouvoir réunir la somme nécessaire. "Pour réaliser ce spectacle, il y a beaucoup de métiers de l’ombre qui sont primordiaux: régisseur de plateau, décorateurs… J’adore travailler avec des gens passionnés, qui ont autant envie que moi de construire quelque chose de grand et forcément, il faut les payer décemment."

Pour le moment, l’Anthisnois a pu réunir la somme de 2 200 € et il n’est pas trop tard pour contribuer à ce beau projet. "Le temps est limité, normalement jusqu’au 30 septembre mais il est susceptible d’être prolongé. On s’était fixé cette date comme objectif mais à mon avis, ce sera rallongé."

Ce rêve et cette passion, cela fait longtemps que Louis en est imprégné. "Le premier truc qui m’a donné envie de monter sur scène, je l’ai vécu quand j’avais 5-6 ans. Mon papa m’avait montré un concert de Michael Jackson. Quand j’ai vu les premières images, où il sautait à trois mètres de haut en atterrissant, stoïque comme une statue, au milieu d’une pluie d’étincelles, je trouvais ça complètement dingue. J’avais trop envie de faire pareil. Quand on est enfant, on est une éponge, on regarde des choses, on est émerveillés en se disant qu’on veut le faire nous aussi. Sauf que moi, ça ne s’est jamais arrêté", s’amuse Louis.

Événements et personnages populaires deviennent liégeois

Le texte de son spectacle est d’ailleurs déjà écrit et il promet son lot de surprises. La mise en scène commencera en septembre avec Didier Boclinville. "On espère que tout sera prêt pour octobre 2024. Le spectacle est très belgo-belge et sera construit sur le modèle américain. C’est un show à l’américaine avec une histoire, un fil rouge, des personnages… Il s’agit d’un voyage dans le temps. Le titre, “Histoires”, a été choisi car il y a plusieurs histoires dans le spectacle. Une quinzaine de personnages sont présents, avec différentes époques. Des événements mythiques, des personnages très populaires deviennent tout à coup liégeois car un intrus s’amuse à tout changer. Des scénaristes des studios Disney, par exemple, en train d’écrire le premier Blanche Neige, le font à la liégeoise. Ce sont des personnages qui vont devenir assez loufoques."

L’humour du spectacle sera représentatif de l’histoire racontée. "C’est du comique de personnages. Ils ont chacun leur caractère, leurs caractéristiques, leur identité. C’est de l’humour absurde. On est dans du burlesque, du drôlesque. Ce sont des personnages parfois un peu sérieux mais avec de l’humour."

L’envie du jeune humoriste, c’est de faire découvrir la culture liégeoise à un maximum de personnes en Belgique, "et même, pourquoi pas, au nord de la France car il y a des références historiques". Et au-delà du burlesque, son envie également est d’apprendre des choses à son futur public. "C’était très important pour moi car je suis un passionné d’histoire, surtout de la ville de Liège. J’aime tout ce qui concerne le passé des villes, des pays… C’était important d’avoir quelque chose d’assez liégeois dedans et de faire découvrir cette culture au maximum de gens possible."

Si vous voulez voir ce futur spectacle en construction, vous pouvez participer à la cagnotte de Louis via ce lien: https://fr.ulule.com/histoires-louisdechange