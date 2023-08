"Chef sans toque", dix ans d'aventure qui se clôturent

La suite pour Mike Cuypers ? Elle n’est pas encore très claire. Il est à la croisée des chemins et des choix sont à faire. "J’ai reçu beaucoup de propositions dans le secteur de la cuisine et je ne veux pas foncer tête baissée. Je me laisse 2024 pour décanter ça, analyser les pistes et me fixer de nouveaux projets. En attendant, je continue toujours mon activité de traiteur et de chef à domicile."

Produits locaux, de saison revisités

L’Anthisnois, passionné de cuisine, avait lancé son restaurant, "Chef sans toque" en 2013, dans une annexe de sa maison avec une ouverture unique le vendredi et un menu (lui aussi unique) autour des produits locaux, de saison, au cœur de plats créatifs et travaillés hors des sentiers battus, avec un succès qui n’a jamais décliné. Les 20 couverts étaient toujours complets. Depuis janvier 2022, pour ralentir le rythme, il n’ouvrait plus qu’un vendredi par mois avec ses "Tables authentiques". Le chef est aussi l’auteur d’un livre de cuisine, "L’Authentique, le cuisiner, le vivre", sorti en 2020, un ouvrage engagé, à l’image de son auteur.

Pour clôturer en beauté ces dix années de resto et de partage, Mike a décidé d’organiser trois jours spéciaux, les 8, 9 et 10 septembre. "On fêtera à la fois le 10e anniversaire et la clôture du projet, avec un menu six services." Il restera ensuite trois week-ends (six dates) pour profiter des derniers services du restaurant: les 13 et 14 octobre, les 10 et 11 novembre et les 8 et 9 décembre. Il reste donc 100 couverts avant la fin de la fermeture. "Depuis que j’ai annoncé que j’arrêtais, je reçois des pluies de messages, de clients, de producteurs, d’amis qui m’encouragent, me souhaitent bonne chance… Les réservations filent à toute allure. Je ne pensais pas avoir touché autant les gens avec mes plats. Je termine sur une très belle note… Entre fierté et cœur serré."