Toto 2 a été diffusé en présence des stars du film : "Une expérience incroyable"

Et s’ils étaient si excités, c’est parce qu’ils s’apprêtaient à voir, pour la première fois, le film "Les Blagues de Toto 2", dans lequel ils ont joué. "Je suis quand même stressée, souffle Lili-Rose Le Rouzic. On se demande toujours si les scènes dans lesquelles on a joué n’ont pas été coupées."

Une très belle expérience

Et au total, ils sont neuf enfants, d’Anthisnes et des environs, à avoir joué comme figurant, ou carrément comme acteur, dans le dernier opus des Blagues de Toto, dont une grosse partie du tournage a d’ailleurs eu lieu l’été dernier à Anthisnes, dans la ferme et le bois de Tolumont. "En fait, mon père a vu une annonce pour le casting sur les réseaux sociaux, détaille Aubin Paulus, 10 ans. Il m’a proposé d’y participer. J’ai accepté car je me suis dit que ça pouvait être une chouette expérience." Et ce fut le cas. "J’étais figurant. J’ai fait des bruitages dans le bus. C’était vraiment cool de tourner un film avec de vrais acteurs."

Thalia Jérôme, qui n’a que 9 ans, garde aussi un super souvenir de l’aventure. "C’était vraiment sympa de découvrir cet univers, même s’il faisait très chaud sur le tournage (NDLR : il a eu lieu pendant l’été 2022)", sourit-elle. Et à 9 ans, ce n’est pas intimidant de se retrouver sur un tournage, avec autant de monde et de caméras ? "Non, je fais des spectacles de danse, donc j’ai l’habitude d’être sur la scène."

Des futurs acteurs ?

Bref, c’est une belle expérience. Au point de vouloir devenir actrice plus tard ? "Quand j’étais plus petite, je voulais devenir actrice ou chanteuse. Mais maintenant, ça ne me tente plus tellement. Mais les membres de ma famille me disent que je devrais devenir actrice pour leur acheter une maison ou leur payer des vacances", rigole-t-elle. Comme quoi, on ne perd pas le nord chez les Jérôme.

Parmi les figurants, on retrouve également les jumeaux Pauline et Adrien Harray qui, ils le jurent, ne se sont pas disputés sur le tournage. "On a même répété ensemble", sourit Adrien.

Les jeunes maquillés et habillés

Et sur ce tournage, les acteurs en herbe ont découvert plein de choses. "Le maquillage, c’était plutôt marrant, détaille Léa Ferraro. Ça durait entre cinq et 10 minutes. Ils nous mettaient du fond de teint avec un objet qui ressemblait un peu à un pistolet à peinture."

Et quand on est acteur, en plus d’être maquillé, il faut mettre un costume. "On venait quand même habillés, détaille Aubin. Mais là-bas, on nous donnait d’autres vêtements. Mais ils n’étaient pas très jolis."

Une fois qu’elles étaient sur leur 31, les petites stars ont pu se produire devant les caméras. Si Pauline, Adrien, Kenzy, Capucine, Léa, Aubin, Thalia et Lili-Rose ont été figurants, Alexis a même endossé un vrai rôle d’acteur. "Mais j’avais juste deux ou trois phrases à dire."

Et malgré la chaleur, malgré le fait que Lili-Rose a marché sur un clou rouillé, "l’équipe du film a directement appelé mes parents pour savoir si j’étais vacccinée contre le tétanos", les neuf jeunes garderont un très beau souvenir du tournage du deuxième opus des Blagues de Toto.