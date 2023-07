L’Anthisnois Alexis Rutten (11 ans) joue dans "Les Blagues de Toto 2", en salles dès mercredi: "On a tourné 20 jours, juste à côté de chez moi"

Un petit mot dans la mallette

Mais comment le petit Alexis Rutten s’est-il retrouvé sur ce tournage, lui qui n’était pas comédien, qui n’était jamais passé devant une caméra ? "Tout a commencé quand, à l’école, on a reçu un mot dans notre mallette nous annonçant qu’il allait y avoir un film qui se tournait près de chez moi, explique Alexis, qui est écolier à Saint-Joseph, à Ouffet. J’ai demandé à mes parents si je pouvais participer au casting, ils m’ont répondu qu’il y avait peu de chance que je sois repris car je n’avais pas d’expérience." Mais le petit bonhomme n’a pas hésité, il s’est présenté au casting. Avec l’envie d’égayer son été car "on ne partait pas en vacances". Son aisance a fait le reste. "J’ai été repris au casting. Je m’étais présenté pour un rôle de figurant et j’ai eu le dernier rôle à distribuer. Je suis un copain de classe." Un rôle parlant donc, puisqu’Alexis avait plusieurs phrases à dire. Le tournage s’est organisé durant l’été dernier, du 29 juin au 12 août, "dans les bois juste à côté de chez moi à Anthisnes. Quelques fois, j’y allais même à vélo. On a tourné pendant 20 jours." Avec des acteurs qu’il a appris à connaître, notamment Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin.

Et deux courts-métrages

"Maîtresse, maîtresse, j’ai une mission ultra-secrète…" Voilà une des phrases que le petit Anthisnois devait dire… tout en courant. Aujourd’hui encore, il sort son texte tout de go. Lors du tournage, "j’ai dû les dire pas mal de fois. Une prise, c’est un plan avec un plan pour chaque caméra. Et pour que ce soit bien, il faut faire au moins sept prises", explique-t-il avec sérieux. Car Alexis en a appris des choses, durant ce tournage. "Ainsi que des mots, un langage que je ne connaissais pas. J’avais appris mes phrases par cœur. On avait un coach pour les enfants. On avait aussi un animateur qui restait avec nous. Avec lui, on faisait des jeux entre les moments de tournage, ça faisait un peu colonie de vacances."

Le film, Alexis ne l’a pas encore vu. C’est dire s’il se réjouit d’être mercredi. "J’ai juste vu une petite séquence quand je suis allé au studio d’enregistrement à Paris." Où il a dû retravailler ses phrases car "quand je les disais, je courais en même temps. Donc on a refait les phrases en studio." Depuis ce film, Alexis a participé à deux ou trois courts-métrages d’étudiants en fin d’études. Est-ce que cela lui a donné l’envie de s’investir plus encore dans le cinéma ? "Je ne me vois pas faire une carrière de comédien, je fais ça pour le plaisir." N’empêche, il se réjouit de voir le film ce mercredi… et de se voir sur grand écran.