Découvrez cet étonnant saturateur de CO2 , ancêtre du Sodastream, au Musée de la bière et du péket à Anthisnes

Comment ça marche ? Une bonbonne de gaz est branchée sur la valve qu’on ouvre ensuite pour injecter le CO simultanément dans les six bouteilles, via un tube. Un manomètre permet de vérifier la pression et de stopper l’opération au bon moment. Les bouteilles, elles, sont bien calées par un système de ressort et les embouts, caoutchoutés, assurent l’étanchéité à l’air. "La bière est ensuite bien pétillante et une fois capsulée, elle n’évoluera plus."

Quant aux clapets métalliques, percés, ils servaient de protection en cas d’accident. "Il se pouvait qu’une bouteille ait un défaut et éclate sous la pression", précise Éric. L’injection de CO dans la bière est une technique apparue dans les années 1900, plus rapide et efficace que la refermentation naturelle en bouteille. "Avec le saturateur, on gagnait deux semaines." Le procédé restait toutefois manuel. "Aujourd’hui, les brasseries industrielles utilisent le même procédé mais à grande échelle et automatisé."