Anthisnes: des cours de langue dès la 3e primaire

Bonne nouvelle pour les trois écoles du primaire, les groupes classes semblent rester homogènes pour la rentrée prochaine. "Nous aurons encore des classes reprenant les 1e et 2e, les 3e et 4 et les 5e et 6e, avec une moyenne de 15-20 élèves. La plus grosse classe sera celle de 3e et 4e à Limont avec 25 élèves."

Du côté des maternelles, les signaux semblent également être au vert. "Nous allons conserver les 2 ETP dans chaque institution et nous ne devrions pas avoir de souci au niveau des inscriptions, des pré-inscriptions ayant déjà été faites lors des portes ouvertes." La Commune avait également rentré un dossier pour obtenir une aide afin d’engager, à mi-temps, une aide aux institutrices maternelles pour chacune des écoles. "N’ayant pas été retenus, nous allons procéder à l’engagement sur fonds communal. Les personnes engagées seront celles travaillant déjà à l’heure actuelle."