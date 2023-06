Il "chattait" avec des mineures

Un Anthisnois de 71 ans est poursuivi pour incitation à la débauche, détention et diffusion de matériel pédopornographique, entre novembre 2020 et décembre 2021. En novembre 2021, il a même "chatté" avec deux jeunes filles de moins de 16 ans avec lesquelles il parlait de sexe et à qui il réclamait des photos. Il prétend que son but premier, comme il ne sortait plus à cause du Covid, était juste de discuter pour passer le temps. Que personne, sur ce genre de sites, ne peut jurer à qui il a affaire, que chacun peut se faire passer pour qui il veut. "J’ai toujours tenté de savoir qui était derrière l’écran, je demandais aux gens d’allumer leur caméra, assure-t-il. Je préfère discuter en vrai que par écrit."