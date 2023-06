La nouvelle maison d’hôtes "Au fil de la Magrée" se dévoile ces 8 et 9 juin à Anthisnes

Le couple anthisnois est fier du résultat: des chambres B&B dans un village de charme et une région attractive pour ses balades, son patrimoine, ses artisans. "Notre spécificité, c’est que nous sommes des hébergeurs professionnels, ce qui signifie que nous avons obtenu la reconnaissance du Commissariat général au tourisme. Nous sommes labellisés hébergement du terroir."

Comment est né le projet ? Il démarre d’une envie commune d’accueillir, de partager. "Ça fait des années qu’on en parlait et il a fallu neuf ans pour concrétiser l’idée." Le couple a d’abord suivi une formation spécifique à l’IFAPME, en 2014 et 2015. Puis il a acheté le bâtiment à Tavier pour s’y installer et aménager une partie en maison d’hôtes. "On a réalisé de gros travaux. Tout a pris du temps. Et puis il y a eu le Covid. On a décidé de postposer l’ouverture car les contacts étaient limités. Or, nous axons sur l’accueil et la rencontre." En juillet 2021, soulagement, les premiers hôtes sont arrivés. Enfin… "Et on est content du démarrage. On a pas mal de transfrontaliers, des cyclistes, des randonneurs…"

Christian et Myriam sont aussi des hébergeurs impliqués. "Nous faisons partie d’une ASBL qui regroupe les hébergements professionnels et nous défendons notre secteur, détaille Christian. C’est d’autant plus crucial aujourd’hui qu’un nouveau code wallon du tourisme est à l’étude et que le label protégé, gage de sérieux et de qualité, n’y est plus assuré. On observe par ailleurs une multiplication de logements non officiels, avec toutes les dérives qui en découlent. Il est important d’interpeller les politiques, ce que nous avons encore fait la semaine dernière avec la ministre De Bue."

"Au fil de la Magrée", chemin du Bois de Moulin 31 à Anthisnes. www.aufildelamagree.be