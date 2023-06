La halle locale (ancien "Point ferme") de Nandrin renaît de ses cendres

Pour Laurent Born, se lancer dans l’aventure était une belle opportunité. "Avec la fermeture du Point ferme, j’ai perdu un de mes principaux clients. Pas facile financièrement. J’ai aussi constaté que le circuit court est toujours bien vivant dans le Condroz. C’était dommage de laisser tomber ce hall-relais. C’était une belle initiative et j’ai décidé de la faire renaître." Pour cela, il a créé une nouvelle structure de gestion sous forme de SRL (Société à responsabilité limitée). La convention qui lie la lie au GAL a été signée. Concrètement, le gérant loue les bâtiments au GAL qui apporte son soutien en termes de conseil, d’accompagnement et de communication. Laurent Born devait ensuite se trouver un réseau de producteurs locaux. "On axe vraiment sur du 100% local. J’ai pris des partenaires dans un rayon de maximum 35 km. En plus de moi, 15 producteurs m’ont rejoint, des anciens de Point ferme mais aussi de nouveaux partenaires, avec qui je collabore déjà pour Jardin d’antan."

L’Anthisnois insiste: la halle locale est bien un projet complémentaire à son activité de maraîchage. Pas question d’abandonner ou de déménager le Jardin d’antan qui reste bien à Hody. "Il faut bien faire la distinction entre les deux. Pour le Jardin d’antan, rien ne change."

Depuis le 26 mai, dès que les clés étaient disponibles, Laurent a rouvert le point de vente. "Tout était opérationnel. On ne voulait pas traîner pour ne pas perdre la clientèle et profiter de la belle saison des récoltes." La nouvelle halle propose une large gamme de produits: légumes, crémerie, fromages, boulangerie, charcuterie, boucherie, épicerie, farine, confitures, jus, bières, tisanes…

Deux personnes engagées derrière le comptoir

L’engagement de deux personnes (équivalent à un temps-plein et demi), Maxime François et Jennyfer Lenglez, a été consenti pour la gestion du magasin et de l’emploi devrait encore être créé à terme. Des projets sont aussi dans les cartons pour septembre, notamment l’aménagement d’un espace de convivialité dans la halle avec restauration rapide, dégustation, événements… Le magasin est accessible du mardi au samedi: mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h et le mercredi et samedi de 10h à 18 h.