Un subside de 800 000 € pour restaurer l’Avouerie d'Anthisnes

Le gouvernement wallon vient d’accorder une subvention de 800 000 € pour la restauration intérieure et extérieure de l’avouerie d’Anthisnes, monument classé. Le château de l’Avouerie abrite le Musée de la bière et du péket ainsi que plusieurs associations locales. Il propose également à la location des salles de réception pour l’organisation d’événements publics ou privés. L’ancienne brassine, quant à elle, est actuellement désaffectée. Après les travaux, elle sera ouverte au public et permettra d’étendre les activités déjà présentes dans le château, dont l’accessibilité PMR sera améliorée. Cet imposant ensemble, situé au centre du village, a fortement évolué au fil du temps. L’avouerie conserve son haut donjon typiquement médiéval des XIIe et XIIIe siècles, auquel a été accolé au XVIIe siècle un corps de logis de style renaissance liégeoise. Deux des quatre tours carrées qui le flanquaient ont été détruites à la fin du XIXe siècle. Le chantier prévoit des restaurations extérieures comme les façades, les toitures classées, les travaux de maçonnerie, la restauration du perron d’entrée, la rénovation des menuiseries extérieures. Quant à la toiture, elle sera refaite en ardoises naturelles. Des charpentes et les corniches seront restaurées et le toit sera isolé et rendu étanche. Dans les aménagements extérieurs, il est prévu de restaurer les planchers et les menuiseries.