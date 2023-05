Premier stage d’échecs grâce au club d’Anthisnes

Pour ce premier stage, ce sont trois matinées qui sont prévues, "pour ne pas les inonder d’infos, les dégoûter, c’est juste le bon timing".

Comment apprendre les échecs aux enfants ? En séparant le groupe en deux, non pas sur base de l’âge mais du niveau. "On peut commencer les échecs à 5 ans. Il est fréquent que de jeunes enfants soient plus forts que des adultes."

Éric Mathonet prendra en charge les débutants: il leur apprendra les règles, les tactiques de base (clouage, enfilade, fourchette…) avec des mises en pratique, des parties amicales et un mini-tournoi. "Le but est qu’ils puissent jouer une partie et se débrouiller."

Corentin Mathonet encadrera, quant à lui, les enfants du niveau intermédiaire, qui ont déjà des notions. Après un bref rappel des règles et stratégies de base, il enseignera des tactiques plus poussées, des ouvertures, pour monter en niveau de jeu. "Là aussi, on terminera par des parties amicales et une petite compétition."

Ce stage sera l’occasion d’apprendre mais aussi de battre en brèche les idées reçues liées aux échecs. "Oui, il y a beaucoup d’a priori. On dit souvent que c’est un jeu d’intello ou trop compliqué. Mais pas du tout, c’est accessible à tout le monde, dès 5 ans. Il ne faut pas de capacité particulière. Le jeu mobilise la concentration, l’anticipation, la mémoire… Et puis c’est très amusant et pas du tout répétitif. Moi, ça fait dix ans que je joue. je ne me lasse pas et je continue à progresser…"

Pour s’inscrire au stage, pas besoin de faire partie du club ou de la fédération. Il est ouvert à tous. "Et on a déjà quelques inscrits, dont des extérieurs", conclut Corentin Mathonet qui compte bien mettre en place un programme de stages régulier.

Stage d’échecs du lundi 24 au mercredi 26 juillet, à la salle L’Éveil à Tavier. 20 €/enfant. Inscriptions : 0470/97 09 86anthisnesechecs@gmail.com..