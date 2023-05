Voyage en Pologne : quartier juif, ghetto et camp de Cracovie découverts par les jeunes Anthisnois

Tous traversent ensuite la Vistule pour rejoindre le quartier voisin où se trouve l’ancien ghetto de Podgorz, justement, sur la rive gauche du fleuve. Ghetto où ont notamment vécu le célèbre et controversé réalisateur Roman Polanski et sa famille, d’ailleurs eux aussi sauvés par l’industriel allemand Oskar Schindler. "Le ghetto a été créé en 1941. Et ce sont près de 18 000 juifs qui y ont vécu pendant la guerre, dans des conditions d’hygiène dramatiques. À cause du manque d’eau mais aussi du nombre trop important de personnes qui y vivaient, explique encore Magdalena. Une épidémie de typhus a obligé le régime nazi à séparer le ghetto en deux secteurs: le ghetto A pour les personnes aptes au travail ; le B pour les personnes considérées inutiles, c’est-à-dire les personnes âgées, les enfants jusqu’à 16 ans, les personnes malades ou handicapées."

Un mur d’enceinte empêchait les juifs détenus dans le ghetto d’en sortir mais il est en grande partie détruit. Les jeunes Anthisnois ont toutefois pu en voir un fragment encore debout, avant de rejoindre la place Bohaterow, où se trouve le monument aux chaises. "C’est sur cette place du ghetto que les juifs étaient rassemblés avant leur déportation vers les camps d’Auschwitz-Birkenau."

Avant de rejoindre en car le site du camp de concentration et de travail Plaszow, le groupe est ensuite passé devant la fabrique de Schindler dans le quartier de Podgorz toujours, grâce à laquelle 1 100 juifs ont pu être sauvés.

Un bon groupe, "super-respectueux"

La visite n’était pas reposante ce mercredi. Les jeunes ont beaucoup marché et ont dû ingérer beaucoup d’informations données par la guide. C’était sans compter sur la météo capricieuse. Pourtant, malgré les conditions, les jeunes sont restés vraiment "top". Et ce n’est pas l’échevin Toni Pelosato qui dit le contraire. "Je trouve le groupe très mature. Malgré les conditions météorologiques et la fatigue, ils sont très à l’écoute, restent intéressés et impliqués. Franchement, j’ai déjà connu pire !" Idem pour la conseillère du CPAS Line Jadot, qui les trouve "super-respecteux".

Ce jeudi, c’est à Aucshwitz-Birkenau que les jeunes se rendront, point d’orgue de ce voyage.