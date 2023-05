Nouvelle formule pour le retour du festival de musique celte des Anthinoises

1. La musique au cœur du festival Le souhait des organisateurs est de se recentrer sur l’aspect musical. "On fonctionne avec deux scènes en alternance, sous chapiteau, en misant sur des artistes de grande qualité", indique Pierre-Jean Henrottin, président du festival. En effet, les organisateurs ont réalisé un beau coup en décrochant deux têtes d’affiche de haut vol. La première: le groupe folk français Mes Souliers sont rouges (on se souvient du tube La Turlute). "Ils ne sont jamais venus aux Anthinoises et on espérait un jour les programmer. C’est leur premier concert en Belgique après des années d’absence. Ils clôtureront le festival dimanche à 18 h 30. Ils sont terribles !" Ensuite: le groupe français de rock celtique Celkilt qui vient à Anthisnes pour la troisième fois. "Ils attirent beaucoup de monde et ont bien grandi." En tout, sur trois jours, 15 concerts sont programmés.

2. Le site recentré Le site du festival est modifié, recentré dans le cœur historique d’Anthisnes. "On n’intègre plus la place Legros et on se concentre sur le périmètre Avouerie/ferme Saint-Laurent/Omalius, poursuit le président. L’espace est toujours aussi grand, mais plus ramassé, ce qui est plus pratique et met davantage à l’honneur le patrimoine ancien." La scène Chaudron des Trolls est déménagée dans la cour Omalius. Quant à la scène Pavillon des bardes, elle reste dans la cour de la ferme Saint-Laurent.

3. Exit le marché artisanal Le marché artisanal celtique et médiéval qui s’étendait sur 400 mètres jusqu’à la place Legros est supprimé. Une décision prise à contrecœur. "On n’avait pas le choix. Le marché est trop compliqué à organiser et très coûteux au vu de l’augmentation du prix de l’énergie. C’est devenu impayable et trop lourd à organiser. Certains sont très déçus, mais c’était ça ou on n’organisait rien."

4. De nouveaux espaces avec accès gratuit Pour pallier la disparition du marché, un "Espace des saveurs" sera installé au pied de l’Avouerie, avec une grande terrasse couverte et des commerces régionaux qui proposeront de la restauration typique et un bar. On retrouvera toujours derrière le château un "Espace conte" avec des conteurs et musiciens. Dans l’Avouerie s’installera la Brasserie du donjon où la Brasserie Dubuisson, plus ancienne brasserie de Wallonie, fera découvrir des bières d’exception, avec dégustations commentées et ambiance musicale. Ces trois espaces sont totalement en accès gratuit.