Anthisnes: les jeunes sont bien arrivés à Cracovie

"J’ai voulu me sensibiliser"

Pour Antony Zimmermann, 17 ans lui aussi, ce voyage a davantage vocation au développement personnel. "J’ai voulu participer à ce voyage car depuis que je suis tout-petit, j’ai tendance à faire de l’humour noir et c’est vrai que ça tourne aussi, souvent, autour des juifs, confie-t-il. Je ne me rends pas toujours compte et c’est assez impulsif. J’ai donc voulu venir ici pour me sensibiliser car j’ai conscience que ça peut blesser. J’aimerais également ressentir ce que les gens ont vécu pendant la guerre." Et il le dit, "j’espère qu’être exposé à l’Histoire comme ça me rendra moins impulsif et moins gaffeur".

Ça fait longtemps que Charlotte Fairon, 20 ans, voulait visiter Auschwitz. "Je voulais le faire seule mais quand j’ai vu l’appel de la Commune et le prix très abordable du voyage, je me suis dit que c’était l’opportunité", expose cette étudiante en psychologie, qui précise qu’elle attend de ce voyage d’en apprendre plus sur l’histoire de l’holocauste et de la Seconde Guerre. Toutefois, "j’ai peur que les choses que je vais voir m’affectent trop. Car je suis très sensible. En tout cas, je pense que visiter Auschwitz, c’est quelque chose qui est à faire au moins une fois dans sa vie !"