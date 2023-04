Des festivaliers venus des quatre coins du monde pour le premier festival de black metal et dungeon synth à Anthisnes

"Mon ami Estéban m’a dit: tu sais ce qu’on devrait faire ? Un festival de dungeon synth dans un château, ça n’a jamais été fait. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ?", se remémore Denis Halleux. Pour le moment, un seul festival au monde propose ce type de musique, aux États-Unis.

Petit à petit, cette idée un peu folle a pris forme.

"En utilisant un peu l’expérience et les contacts que nous avons, on a pu tout organiser et monter l’affiche assez vite. Contre toute attente, ça a super bien fonctionné."

Mais au fond, c’est quoi le dungeon synth ? Il s’agit d’un type de musique, né au début des années 90 principalement grâce à des musiciens vennt de la scène du black metal.

"L’idée est un peu de garder les atmosphères un peu froides, médiévales, sans avoir une instrumentation rock metal. C’est principalement joué sur des claviers. On se retrouve avec un mélange d’influences du black metal, une interprétation du synthétiseur et une inspiration médiévale."

Ce week-end, le château de l’Avouerie, qui affiche une capacité de 200 personnes, a fait carton plein. Le festival fut sold out pour les deux jours.

"Nous avons eu un public très multigénérationnel. Il y avait aussi bien des jeunes que des quinquagénaires. Il y avait des gens de tout âge et de toutes origines: des Russes, des Chinois, des Américains qui ont traversé l’Atlantique pour venir jusqu’ici, des Autrichiens, des Slovaques, etc. Que ce soit les gîtes, les maisons d’hôtes, Airbnb, etc, je pense que tout était pris sur la zone", s’amuse l’organisateur.

Vers une deuxième édition

Évidemment, Estéban Lebron-Ruiz et Denis Halleux envisagent déjà une deuxième édition l’année prochaine. "On en a déjà discuté, et c’est même la question que tout le monde nous a posée en fin de soirée. Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d’en organiser une seconde. Ça s’est super bien passé, tout a bien fonctionné, les retours étaient hyperpositifs."