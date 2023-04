Marc Tarabella a quitté la prison et est rentré à Anthisnes: "Je vais pouvoir prendre les gens que j’aime dans mes bras"

Il a finalement quitté la prison marchoise ce jeudi matin, pour rejoindre son domicile anthisnois, où il sera alors placé sous surveillance électronique. C’est vers 10h15 du matin qu’il a pu passer la porte de sa maison, rue du Centre, sous le regard des caméras de la RTBF. Michel Evans, bourgmestre ff, est descendu sur place pour rencontrer la presse. "J’ai eu le temps de l’apercevoir et on s’est fait un signe de la main. J’ai hâte de le revoir. C’est un soulagement pour tous." Il ira ensuite frapper à la porte de l’eurodéputé, pour le saluer. Mais elle restera close.

Le plus agréable ? "Prendre les gens que j’aime dans mes bras"

Marc Tarabella se confiera quelques heures plus tard à notre journal. D’abord sur son état physique et mental après ces deux mois d’incarcération. "Cela n’a pas été facile. C’est une période éprouvante assurément. Mais j’ai toujours pu compter sur ma famille, mes amis et de nombreux collègues dans cette épreuve. Ça m’a permis de tenir bon." Ce qui lui a le plus manqué, ce sont ses proches, "être loin des miens, de ma commune, des Anthisnois mais aussi de ne plus pouvoir travailler". Son retour à la maison est signe, pour lui, de retrouvailles. "La chose la plus agréable que je vais faire à présent, c’est de prendre les gens que j’aime dans mes bras."

"Me remettre au service de la Commune"

Comment va-t-il profiter de cette relative liberté ? "Nous allons voir: du télétravail vraisemblablement… Au niveau local, on verra ce qui est possible. Mais me remettre au service de la Commune et des Anthisnois semble envisageable. Je vais aussi continuer à me battre pour prouver mon innocence. Je reste bien sûr, comme je l’ai dit dès le premier jour, à l’entière disposition des enquêteurs s’ils ont besoin de plus amples informations, c’est évident." Anthisnes et les Anthisnois lui ont en tout cas manqué. "Comment pourrait-il en être autrement…", conclut-il.

Marc Tarabella se dit soulagé de pouvoir rejoindre sa famille. "Cette période a été une réelle épreuve. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont marqué leur soutien pendant toutes ces semaines."

L’eurodéputé belge avait été placé en détention le 11 février dernier, à la prison de Saint-Gilles d’abord puis à la prison de Marche-en-Famenne, dans le cadre du Qatargate, une affaire de corruption présumée au sein du parlement européen.