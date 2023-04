L’Anthisnoise Sophie Derouaux lance des activités loisirs avec ses animaux

En animaux, et en chevaux particulièrement, Sophie en connaît un rayon, elle qui a travaillé pendant 22 ans au centre Hippopassion de Tinlot et qui a suivi des cours d’éthologie équine à l’université de Rennes. Elle donne d’ailleurs des formations sur le sujet.

L’ergothérapeute ajoute donc une nouvelle corde à son arc en lançant depuis quelques mois des activités de loisirs avec ses animaux de compagnie, chez elle ou à domicile. "C’est une super-aventure qui me permet de combiner vie professionnelle et passion. Je n’ai jamais autant profité de mes animaux, vécu autant de moments plaisir, de partage avec eux et les gens."

Une mini-calèche tirée par un poney

"Sophie de la Marnée" (du nom de son activité d’élevage), c’est ainsi des activités sur mesure, à géométrie variable, pour les anniversaires et les fêtes, à destination aussi bien des enfants que des adultes ou des écoles. "Quand les groupes viennent chez moi, je propose une découverte de tous les animaux, un parcours d’agility, une balade dans les bois tout proches. On peut promener les boucs, les poneys, les chiens… Ce qui plaît le plus, c’est le tour en mini-calèche tirée par mon Shetland et dans lequel les enfants peuvent grimper. Ils adorent !" Sophie peut aussi se déplacer chez les particuliers, dans la région, avec une partie de ses animaux. Elle s’est d’ailleurs déjà rendue dans les écoles communales de Fraiture et Poulseur. "J’embarque les animaux avec le matériel dans un van. Tout est possible…"

Prochainement, elle envisage aussi de proposer des journées découvertes sur un thème ou des stages. "Le but de mes activités animalières n’est ni thérapeutique ni de rééducation, juste d’offrir du plaisir, du bien-être, à partager dans le respect de l’animal", conclut l’Anthisnoise qui, grâce au simple bouche-à-oreille, a déjà pas mal de succès.

Facebook: "Sophie de la Marnée"