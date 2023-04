Marc Tarabella reprendra son job, mais n’assistera pas au conseil communal d’Anthisnes

N’empêche, Marc Tarabella pourra reprendre sa vie professionnelle là où il l’avait laissée depuis son arrestation en février dernier. "Il peut travailler a priori de manière normale, un peu comme pendant le confinement", explique son équipe de défense. Sauf que si le télétravail, depuis son domicile, lui permettra de se remettre dans le bain, il y a certaines tâches pour lesquelles sa présence physique serait indispensable. Ainsi, au Parlement européen, il ne pourra pas voter. Le vote à distance n’est plus possible depuis la fin de la crise Covid. Il pourra dès lors travailler sur les dossiers, il pourra assister via internet aux débats, il pourra amender les textes mis à l’étude, mais il ne pourra donc pas les voter.

"Sa maison ne sera pas la place du village"

Tiens, et à Anthisnes ? Déjà, s’il ne peut pas rencontre les coinculpés, il peut néanmoins recevoir qui il veut chez lui. "Au parlement européen, certains attendent son retour chez lui pour venir le saluer. Tout comme c’est le cas pour certains élus fédéraux ou régionaux. Les gens n’attendent que cela."

Et la politique communale ? Marc Tarabella pourrait-il endosser à nouveau son écharpe mayorale ? "On n’en est pas encore là", explique son équipe de défense. Francis Hourant, président du conseil communal, va plus loin cependant. Lui qui a eu en ligne Marc Tarabella ce mercredi matin, a eu l’occasion d’en discuter avec lui. "Les informations que j’ai là actuellement ? Marc pourra reprendre sa fonction de bourgmestre. Il va pouvoir à nouveau signer les courriers et le collège communal pourra se réunir chez lui. Ça, c’est selon les informations qu’on a aujourd’hui." Mais Marc Tarabella ne pourra cependant pas siéger lors des réunions du conseil communal. "On ne peut pas avoir de conseil communal hybride où Marc serait chez lui et les conseillers dans la salle du conseil communal. La loi l’interdit." Et réorganiser un conseil communal comme lors du Covid: tout le monde par Teams ? Non, et cela "en plein accord entre Marc et moi. On restera dans les conditions du conseil communal organisé à l’administration communale, avec public et droit d’interpellation du citoyen. Le public doit pouvoir y assister."

Tiens, ses amis d’Anthisnes et du conseil communal comptent-ils l’accueillir officiellement lors de son retour ? "Non, son épouse Rose et lui géreront ça ensemble. Le principe, c’est “pas de comité d’accueil”. Marc recevra sa famille et ses amis chez lui. Sa maison ne deviendra pas la place du village. Ils ont besoin de se retrouver et puis, son fils est bientôt en examens. Aujourd’hui, il n’est pas question d’organiser quoi que ce soit."