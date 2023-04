"Si la loi l’autorise, on permettra à Marc Tarabella de suivre le conseil communal en visioconférence"

"Enfin ! C’est l’avis unanime qui se dégage des messages que nous venons de nous échanger avec mes collègues au conseil communal." Président du conseil communal d’Anthisnes, Francis Hourant a appris la mise en liberté sous bracelet électronique de Marc Tarabella avec une forme de soulagement, ce mardi. "Fin de semaine dernière, quand j’ai eu Marc en ligne, il n’en parlait pas. Mais, on savait qu’il repasserait en chambre des mises en accusation ce mardi et on espérait toujours. Se sachant innocent, il n’a jamais cédé au découragement.C’est tout de même étrange qu’il soit incarcéré depuis deux mois et un jour. Je vous invite d’ailleurs à aller lire un article paru dans Libération de ce mardi matin où la presse étrangère dénonce ce qu’elle appelle de l’acharnement honteux de la justice belge sur notre eurodéputé. J’étais en train de préparer une visite à la prison de Marche avec deux amis hennuyers pour la semaine prochaine. Avec cette bonne nouvelle, je vais pouvoir aller voir Marc plus facilement. Mais sans m’y précipiter. Priorité à ses proches."