Marc Tarabella sera chez lui, à Anthisnes, en fin de semaine sous bracelet électronique

Il est soulagé. Heureux de pouvoir à nouveau, bientôt, serrer ses deux enfants et son épouse, sa maman et sa sœur dans ses bras. L’Anthisnois Marc Tarabella, inculpé dans l’affaire du Qatargate, a appris cette après-midi qu’il serait bientôt libéré après deux mois et un jour d’incarcération. Une décision de la chambre des mises en accusation devant laquelle il est passé ce midi. Les raisons de cette décision ? Son entourage n’a pas encore les motivations du juge. Tout juste s’ils savent les conditions, ou en tout cas certaines conditions liées à cette libération.