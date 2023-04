De retour chez lui, Marc Tarabella reprendra-t-il les rênes de la Commune d’Anthisnes ?

Reste la question du mayorat: de retour chez lui, Marc Tarabella pourrait-il dès lors reprendre sa place de mayeur, car s’il est inculpé, il est toujours présumé innocent ? "Quand on m’a dit qu’il allait être sous bracelet, je me suis dit que ma mission se terminait là. Marc n’est plus bourgmestre empêché, il n’est plus en prison. Mais c’est à voir… Car un bourgmestre doit pouvoir intervenir, aller sur place, se déplacer sur sa Commune, en cas d’accident grave notamment. S’il est contraint de rester chez lui de manière stricte, c’est compliqué. Quelles sont les conditions du bracelet électronique dans son cas ? Je vais contacter la Directrice générale pour voir ce que dit la loi et nous évaluerons ça dans la légalité." Yolande Huppe, présidente du CPAS, elle aussi, souffle après l’annonce de cette décision. "On pousse un ouf! de soulagement. Il a été réinterrogé la semaine dernière, c’était la deuxième fois seulement. Alors oui, il espérait être libéré sous bracelet électronique mais vu les dernières décisions, il ne voulait plus se faire d’illusion et restait prudent. Il doit être heureux…"