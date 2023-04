Le bâtiment du patro d’Anthisnes prêt pour la rentrée 2024 ?

Prochaines grandes étapes du chantier ? La couverture métallique du toit (actuellement en bois) prévue normalement la semaine prochaine, la construction du préau devant l’entrée principale et la dalle de sol. Il faudra encore isoler les murs (avec de la paille stockée depuis des mois chez un fermier du coin), monter des cloisons, installer l’électricité, les sanitaires et la cuisine équipée… "Tout ce qu’on peut faire nous-mêmes, on le fait, pour réduire les coûts, poursuit Gaël Brennenraedts. Le bardage, par exemple, on vient de le terminer et on en est très fiers !"

La douzaine de membres de l’ASBL, tous actifs à leur niveau sur le chantier, est plutôt contente aussi de respecter jusqu’à présent le budget initial, de 330 000 €. "On verra à la fin du projet, les douches ne sont par exemple pas une priorité. Mais, pour le moment, on est OK budgétairement. On a reçu 100 000 € de la Commune, en plus du terrain. La Commune s’est aussi portée garante pour le prêt qu’on a dû faire pour le reste." Et pour financer les remboursements de l’emprunt, l’ASBL multiplie les activités (lire ci-contre) et peut également compter sur des dons réguliers de sympathisants. "C’est très difficile de décrocher des subsides, il n’y en a pas vraiment de disponibles pour des associations comme la nôtre. Mais on a donc des dons, des gens qui font des ordres permanents et même 5 € par mois, c’est très bien: les petits ruisseaux font les grands fleuves !", assure le président de l’ASBL.

Sortir les enfants du sous-sol de l’église

Même s’ils n’osent pas (trop) s’avancer quant à la date de fin des travaux, les membres de l’association tablent tout de même sur un bâtiment occupable dès 2024, en tout cas pour la rentrée des sections en septembre. Au rez-de-chaussée, on trouvera une cuisine équipée ouverte par un bar sur la grande salle, des WC et un local technique et de réserve (pour ranger le matériel du patro). Au premier, 5 locaux pour les sections et d’autres sanitaires. Des installations au top pour accueillir les 120 enfants de 4 à 16 ans que compte le mouvement de jeunesse. Le rêve des membres de l’ASBL "de les sortir du sous-sol de l’église d’Anthisnes sans fenêtre" où ils se réunissent depuis 2000 se concrétise chaque semaine un peu plus, aussi grâce à des professionnels de la construction des environs "qui nous soutiennent et nous encadrent".