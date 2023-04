Côté route, c’est donc la réfection de la rue des Stepennes qui a été décidée, celle qui se trouve un peu en dessous de l’Avouerie et qui rejoint le bois de Tolumont. "Elle est problématique, en très mauvais état depuis des années, malgré quelques rebouchages effectués", explique le bourgmestre ff, Michel Evans. Ces travaux rentrent dans le cadre d’une subvention wallonne pour l’amélioration des voiries agricoles. "Cette route agricole fait 1 860 mètres de long. Seuls les 230 premiers mètres sont en voirie classique car on se trouve dans une zone d’habitat à caractère rural. Pour cette petite portion, nous ne disposerons donc pas de subsides."

Plantation d’une haie

Les travaux ont été estimés à 403 000 € dont 241 000 € sont subsidiés à hauteur de 60%. "Et on augmente le subside de 5% car nous avons décidé de réaliser une plantation de 200 mètres de haies mellifères le long de la rue afin de favoriser la biodiversité", poursuit le mayeur ff. Le chantier ne démarrera pas avant 2024.

Côté patrimoine, c’est un chantier d’envergure qui est passé devant le conseil:

les travaux d’aménagement et de restauration de la Brassine et de l’Avouerie à Anthisnes, dans le cadre du Programme communal de développement rural. Un dossier qui pèse 1,5 million d’euros et dont on parle depuis près de 20 ans. "Nous étions confrontés à un problème dans l’appel d’offres. Le chantier a été divisé en quatre lots. Les lots 1, 2 et 4 ont été attribués. Mais le lot 3 (chauffage et électricité) n’avait reçu aucune réponse de soumissionnaires. Peu d’entreprises sont spécialisées dans ces deux techniques spéciales en même temps. Pour trouver plus facilement, nous avons donc scindé le lot 3 en deux et fait un appel d’offres pour le chauffage et un appel d’offres pour l’électricité, soit un montant total de 120 000 €. Les deux cahiers des charges sont assez classiques si ce n’est que pour l’électricité, il faudra pouvoir alimenter un ascenseur, prévu dans la tour de gauche…"

Une fois qu’un soumissionnaire sera désigné, le dossier sera complet et la Commune pourra (enfin) lancer le chantier "et ce, dès que possible". La Commune va devoir aussi coordonner les travaux. Pas une mince affaire. "Car on aimerait éviter tant que possible la fermeture de l’Avouerie. Une réunion avec les entrepreneurs doit être menée afin d’évaluer les possibilités."

Des pièges à frelons asiatiques pour les apiculteurs

Enfin, lors de la séance, la Commune a annoncé une nouvelle campagne de lutte contre les frelons asiatiques, phénomène problématique pour la survie des ruches et des abeilles et qui a touché plusieurs apiculteurs d’Anthisnes l’année dernière. La Commune leur propose à nouveau gratuitement un piège spécialement adapté aux frelons asiatiques. "On prend les devants. Nous avons acheté dix pièges l’année dernière et nous en reproposons dix. Ce nouvel achat nous a coûté 800 €, que la Commune prend en charge à 100%", conclut Michel Evans. Il suffit de faire une demande auprès de la Commune.