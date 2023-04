Neuf avions vont larguer 40 kg d'oeufs en chocolat ce dimanche à Anthisnes

"C’est la 14e année qu’on met sur pied cette activité, totalement gratuite, sourit Jean-Pierre Awauters, le président d’un club d’aéromodélisme qui, avec ses 152 membres, est le plus grand de Belgique. Seul le Covid nous avait empêchés de mettre sur pied cette animation en 2020. La météo ne nous a jamais vraiment perturbés. Il faudrait vraiment qu’il pleuve à cordes ou qu’un vent à décorner les bœufs souffle sur le Condroz pour que nos avions ne puissent pas voler. Nous allons de toute façon mettre… des œufs à Sainte-Claire pour que le ciel soit de notre côté (sourire)."

Concrètement, ce sont neuf avions qui vont larguer 40 kg sur l’aire de jeu du club.

"Les plus gros avions mesurent jusqu’à 3 m 30 et les plus petits font 1m50. Les soutes des plus grands pourraient transporter jusqu’à 2 kg d’œufs mais nous n’embarquerons qu’un kilo à la fois. Quant aux plus petits, ce sont des charges de 300 grammes. Les largages se feront jusqu’à 50 mètres de hauteur. Nous pouvons bien sûr voler plus haut, mais la dispersion serait alors trop éparse."

Comme chaque année, cette chasse aux œufs, prévue dès 15 h, devrait ravir de nombreuses petites têtes blondes.

"Nous accueillons chaque année plus d’une centaine d’enfants", relève Jean-Pierre Awauters qui renouvellera l’opération le mercredi 12 avril, dans un cadre plus privé. "Nous organiserons encore deux chasses, l’une pour les élèves de l’école de Limont et l’autre pour ceux de l’athénée Air Pur accompagnés d’enfants handicapés venus d’une institution de la région."

Renseignements: 0475/524210