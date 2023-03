Marc Tarabella a été transféré à la prison de Marche-en-Famenne

"Il se sait innocent, il est dans un bon état d’esprit", explique Francis Hourant, conseiller communal anthisnois et ami de Marc Tarabella. Francis Hourant a eu l’occasion d’échanger quelques mots avec lui samedi, comme il le fait d’ailleurs régulièrement. Comment Marc Tarabella vit son transfert ? "Il le vit très bien, il le demandait depuis longtemps. Fatalement, Marche-en-Famenne, c’est plus proche et plus simple pour sa famille, pour sa maman de 81 ans qui habite aussi à Anthisnes." Les visites sont apparemment plus facilement organisables. "C’est grosse modo la même chose que pour Saint-Gilles, mais ça m’a l’air quand même plus simple. Son objectif, quand il a fait la demande de transfert, c’était de revenir plus près de chez lui. Je sais d’ailleurs que sa maman est déjà allée le voir à Marche."

L’Anthisnois est dans une cellule seul, "il essaye d’être le plus actif possible." Il fait du sport, de la marche quand il est au préau, il lit aussi. "Marc reste combatif, plein d’humour et il s’intéresse à la commune." Et Francis Hourant d’ajouter: "il se sait innocent, il a le moral." Là, il se repose enfin un peu, "il en avait besoin. En plus, il a perdu du poids. C’est clair que plus de sorties au restaurant et plus de vin… Il dit d’ailleurs qu’il devra faire attention quand il sortira de prison de ne pas en reprendre. Mais il profite bien de son moment de préau."

N’empêche, ils sont nombreux, à Anthisnes mais aussi ailleurs, à s’interroger sur la longueur de cette détention préventive. "Il a été arrêté le 11 février, et là on est le 27 mars", calcule Francis Hourant. Il n’a vu le juge qu’une fois, le lendemain de son arrestation. Les perquisitions n’ont rien donné, on n’a pas trouvé d’argent ni de preuve. "Ça commence à devenir pesant…"

Lorsqu’ils se parlent au téléphone ou par sms, Marc Tarabella demande des nouvelles de certains dossiers anthisnois à Francis Hourant. "On discute de dossiers, il m’a même annoncé le décès de quelqu’un d’Anthisnes alors que je ne le savais pas encore. Et il a téléphoné à la famille pour présenter ses condoléances. Il est en prison mais il s’inquiète de nous. Il est comme ça…"

Francis Hourant n’était pas allé lui rendre visite à la prison de Saint-Gilles, "on laissait les visites à la famille. C’était maximum trois personnes et pas tous les jours." Et maintenant qu’il a été transféré à Marche-en-Famenne ? "Si l’occasion se présente, on ira. Pour le moment, on laisse la priorité à son épouse, ses deux enfants, sa sœur et son beau-frère, sa nièce et sa maman. Mais il a beaucoup de soutien et il le sait. Son fils a même passé son permis de conduire pour lui prouver qu’il continuait à avoir des objectifs et qu’il pouvait être fier de lui."

À l’administration communale aussi, on continue à parler du bourgmestre comme s’il était là. En attendant son retour qu’ils espèrent rapide…