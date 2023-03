Qatargate: la sœur de Marc Tarabella explique que "la prison de Marche, c’est un autre monde"

"La prison de Marche-en-Famenne, c’est autre chose que Saint-Gilles. Pour toute sa famille, c’est un soulagement." Manuela, la sœur de Marc Tarabella, a plutôt le sourire. Le transfert de son frère, jeudi dernier, à la prison de Marche-en-Famenne permet à la famille de le voir plus souvent, plus facilement aussi. "On évite deux fois 1h30 de trajet quand il n’y avait pas de bouchons, une heure en salle d’attente pour pouvoir le voir pendant une heure comme c’était le cas à Saint-Gilles. " À Marche, ce n’est pas du tout ainsi. "On peut y aller tous les jours sauf le lundi. On se présente aux heures de visite à trois maximum. On n’attend même pas. Tout se déroule dans la convivialité, les gens sont super sympas, il y fait propre aussi." Et les visites se passent bien. "Oui, à Saint-Gilles, la salle d’attente ce n’était pas ça, mais la salle où on le voyait était un bel espace. Ici, à Marche, aussi, c’est un bel espace. On peut l’embrasser, on est à côté de lui. La visite dans cette salle dure 1h30 – c’était 1 heure à Saint-Gilles – et on n’a pas quelqu’un qui frappe dans les mains une fois la visite terminée. Ils font confiance aux personnes." Si d’autres veulent venir le voir après cette heure trente de visite, c’est derrière une vitre cependant.