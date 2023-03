Mike enfile les 271 km du chemin de Stevenson pour le Télévie

Et c’est le mythique "Chemin de Stevenson" (GR70) qui relie le sud du Massif Central aux Cévennes profondes qu’il a choisi de parcourir du 20 mai au 2 juin. "J’avais envie de faire celui-là car il est connu, apprécié. J’avais lu beaucoup de livres, je suivais des pages Facebook sur le sujet. Ce qui m’a attiré, c’est l’aspect reculé, authentique, sportif aussi car il y a du dénivelé." Son projet, il l’a baptisé "Sur les pas de Modestine", du nom de l’ânesse qui a accompagné l’écrivain écossais en 1878 durant son périple. Le trajet l’emmènera de Puy-en-Velay à Alès, soit 271 km à parcourir en 13 jours, à raison d’une vingtaine de kilomètres et un dénivelé positif de 7 800 mètres. Si au départ son projet était solitaire, il a fait tache d’huile auprès de trois autres marcheurs. "On s’est rendu compte qu’on était plusieurs à vouloir partir là-bas. Sylvie, une Anthisnoise, m’accompagne ainsi qu’un couple de ses amis. On marchera chacun à son rythme en journée mais on se retrouvera le soir pour loger ensemble, partager, raconter…" Avant de se lancer sur les chemins, le quatuor s’entraîne avec des sorties dès qu’ils le peuvent. "Mais nous sommes déjà de bons marcheurs. Il n’y a pas de pression ou de préparation physique extrême à prévoir", confie Mike, occupé à soigner une cheville et un genou douloureux. Pour l’aspect parrainage, Mike Cuypers a choisi d’aller dans ce qu’il fait de mieux: la cuisine et la gourmandise. Depuis novembre, il a confectionné pas moins de 271 pots de caramel beurre salé (en écho aux 271 km qu’il va marcher). "J’en cuisine par vagues de 30, 50, 100 et c’est le comité Anthisnes en Chœur qui les met en vente au fur et à mesure des activités, au prix de 5 €. Il m’en reste 23 à faire et ils seront vendus rapidement." Ainsi, le marcheur anthisnois devrait verser, au terme de son périple, une somme d’environ 1 000 € au Télévie. C’est aujourd’hui la dernière ligne droite: dans 56 jours, il en prendra plein la vue (vie)... "J’aime les défis mais cette fois, la fierté ne sera pas que personnelle mais mise aussi dans une cause."