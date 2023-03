Qatargate : Marc Tarabella, toujours pas transféré plus près d’Anthisnes

Non, l’Anthisnois Marc Tarabella n’a toujours pas été transféré dans un établissement pénitentiaire plus proche de son domicile. Cela fait plusieurs jours que le bourgmestre d’Anthisnes, en détention préventive car soupçonné d’avoir touché de l’argent dans le cadre du Qatargate, attend de quitter la prison de Saint-Gilles pour une plus proche du Condroz hutois, à Marche ou encore à Huy car "rien n’est encore certain" , explique le bourgmestre f.f. Michel Evans. " Je lui ai parlé hier soir (NDLR, lisez dimanche soir) et il était toujours à Saint-Gilles." Marc Tarabella a fêté son anniversaire samedi… seul. "Toute demande de visite doit être faite longtemps à l’avance. Ici, la famille pensait qu’il serait déjà revenu plus près…"