Les écoles communales, équipées de nouveaux tableaux interactifs

"On avait déjà équipé nos classes de tableaux interactifs, explique la directrice France Pirlet. Là, on en a remplacé six qui devenaient vieux. Ils ont rapidement été dépassés." Les anciens tableaux ne sont pas pour autant remisés au placard ; ils ont été installés dans les petites classes. Toutes, de la 2e maternelle à la 6e primaire, sont ainsi équipées de tels tableaux. Et même la classe de soutien en a un désormais.

"On travaille tout le temps avec ces tableaux", explique la directrice. Leur interactivité plaît autant aux enseignants qu’aux écoliers. Les enfants travaillent directement sur les tableaux, aussi bien en français qu’en mathématiques. Et on sait leur projeter des documents, des vidéos. C’est très visuel, très ludique."

Les tableaux sont donc entièrement pris en charge par la Commune. "On avait un budget informatique, poursuit la directrice. Ce sont les enseignants qui ont demandé les tableaux, ils étaient allés au Salon de l’éducation et en sont revenus emballés. Le tableau interactif de cette nouvelle génération, c’est génial."