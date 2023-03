Qatargate : La famille de Marc Tarabella s’exprime sur ses conditions de détention et son moral

La famille proche de Marc Tarabella était présente ce jeudi soir dans la salle du conseil communal d’Anthisnes : le fils, Valentin, la fille, Sophie, la sœur, Manuela et Christiane, sa maman de 81 ans, particulièrement émue. Tous se sont dits très touchés par la présence de très nombreux sympathisants. “Merci à tous. On est unis et on reste forts mais si on n’avait pas tous ces soutiens, ce serait encore plus difficile que ça ne l’est déjà”, a soufflé sa fille, Sophie, la voix tremblante tandis que la sœur de Marc Tarabella, Manuela, insistait elle aussi : “On lui rapporte tous ces éléments et ça lui fait énormément plaisir. Il a toujours autant le moral et garde son humour. Il téléphone trois fois par jour à sa maman et au moins une fois à nous tous. On essaye de le soutenir tant bien que mal même si on se heurte à des choses dures. On avait encore cet espoir aujourd’hui de pouvoir le serrer dans nos bras… Mais il y a eu cette grève pénitentiaire surprise. On est montés à Bruxelles pour rien.”