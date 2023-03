Un rassemblement symbolique ce jeudi à 19h30 à Anthisnes en soutien à l’eurodéputé Marc Tarabella

Le groupe invite ceux qui le souhaitent à venir témoigner de leur soutien à l’eurodéputé Marc Tarabella (devenu bourgmestre empêché d’Anthisnes), incarcéré depuis le 11 février à la prison de Saint-Gilles dans le cadre du Qatargate.

"Nombreux sont les gens d’Anthisnes et d’ailleurs qui nous envoient des messages, des marques de sympathie depuis plusieurs semaines, certains suggéraient qu’on agisse, qu’on fasse quelque chose, indique l’échevin Toni Pelosato. Beaucoup ne comprennent pas son incarcération. L’inculpation, c’est une chose, la détention préventive et l’emprisonnement, c’est autre chose. Et l’incompréhension porte là-dessus. On profite que le conseil communal se tienne à 20h ce jeudi pour organiser juste avant un rassemblement avec tous ceux qui le désirent. Nous avons prévenu la famille de Marc mais nous ne savons pas si elle viendra. Elle est en tout cas touchée par la démarche."

Cette manifestation se veut simple, brève, organisée dans le calme, le silence, sans grande effusion. "Il ne s’agira pas de longs discours ni de messages de colère ni de revendications. Ce sera en toute simplicité, pour marquer notre soutien, notre affection, notre sympathie alors qu’on sera à l’avant-veille de son anniversaire: Marc fêtera ses 60 ans derrière les barreaux." Francis Hourant, conseiller PS-IC, ajoute: "On sera là pour lui dire que personne ne l’oublie."

L’annonce de la manifestation sur les réseaux sociaux a rapidement fait tache d’huile. Le post a déjà été partagé plus de 80 fois et les messages de réaction sont nombreux. "On n’a toutefois aucune idée du nombre de personnes qui seront présentes ce jeudi. Il y aura des gens d’Anthisnes mais peut-être aussi de bien plus loin", poursuivent les deux élus.

Le rendez-vous est donc donné ce jeudi 9 mars à 19h30 devant la maison communale, cour d’Omalius dans le centre d’Anthisnes.

Et qu’en est-il du transfert de Marc Tarabella vers une autre prison plus proche de son domicile, un transfert annoncé la semaine dernière mais dont l’intéressé n’a toujours pas de nouvelle ? Rien n’est encore officiel mais le transfert serait bien prévu dans les jours à venir (on parle de jeudi) et vers une prison plus proche de son domicile ce qui permettrait des visites pénitentiaires plus confortables et moins lourdes pour ses proches. "Les conditions et procédures des visites sont telles à Saint-Gilles que seule la famille y a eu accès, indique Francis Hourant. Quand Marc sera plus près, nous pourrons nous aussi lui rendre visite."