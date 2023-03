Marc Tarabella reste en prison mais sera transféré : "Même si la détention préventive est difficile, elle n’entache pas son innocence ou son moral"

Non, l’eurodéputé anthisnois n‘est pas remis en liberté. La chambre des mises en accusation a tranché ce vendredi 3 mars. Marc Tarabella reste donc incarcéré un mois de plus. "On ne sait jamais quelle sera la décision à l’avance mais c’est un coup de massue, confie Michel Evans, bourgmestre f.f. au moment où nous lui apprenons la nouvelle. Comment peut-on prolonger la détention sur base d’un dossier qui est vide de preuves et sur les seules déclarations d’un repenti ? Je crois que la Belgique a une justice qui est très loin d’être performante."