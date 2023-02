Marc Tarabella toujours détenu à la prison de Saint-Gilles : "Il fait beaucoup de sport pour passer le temps"

Remis en liberté la semaine prochaine ?

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé, jeudi 16 février, de prolonger la détention préventive de Marc Tarabella. "Il s’y attendait, confie celui qui l’a donc succédé à la tête de la commune d’Anthisnes, Michel Evans. Il clame toujours son innocence. Son avocat a eu accès au dossier mais il n’y a aucune preuve. Il se retrouve dans cette situation sur la seule déclaration d’un repenti. Marc attend toujours qu’on lui apporte des éléments probants." La prochaine échéance se déroulera jeudi prochain devant la chambre des mises en accusation puisque le conseil de Marc Tarabella, Me Maxim Töller, a fait appel de la décision de la chambre du conseil. "Il espère être remis en liberté le plus rapidement possible. D’autant plus qu’il n’y a rien dans le dossier", insiste le bourgmestre f.f. qui assure que les barreaux de la prison n’ont pas entaché son moral. "Il est toujours serein. Il sait qu’il n’a rien à se reprocher. Le juge d’instruction veut juste le garder sous la main." Le jour de l’audience devant la chambre du conseil, Me Töller avait déposé une requête en récusation à l’égard du juge d’instruction, Michel Claise, estimant que la présomption d’innocence de son client n’était pas respectée. Ce dernier a refusé de se retirer de l’enquête du Qatargate. C’est donc désormais la cour d’appel de Bruxelles qui devra statuer sur la question dans les 7 jours à venir.