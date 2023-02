Les Nuits de l’Avouerie, dans une ambiance cosy

L’ASBL Li Mohe è l’Ôrlodje a organisé ce week-end son second concert dans le cadre des "Nuits de l’Avouerie". Chaque année, elle propose deux dates de concert en marge du festival "Les Anthinoises" avec une ambiance bien différente. "L’idée est de dissocier les deux. Cette scène s’adresse plus aux mélomanes et aux amateurs de musique. Ce sont des gens qui veulent écouter des choses plus fines et dans le calme", explique Pierre-Jean Henrottin, président de l’ASBL. Évidemment, pas question ici de parler de qualité de musique, mais bien de différents types de mélodies et de public. Différents thèmes sont proposés à chaque fois. La première soirée s’est déroulée en octobre et était complète. "Ce sont toujours des soirées de trois concerts. La dernière fois, c’était de la musique irlandaise. Ce sont donc des types de musiques bien spécifiques." Même si le public est assis, l’ambiance n’en est pas moins chaleureuse. Sur place, les spectateurs peuvent boire un verre ou manger un bout entre les concerts. "On combine ça avec des dégustations de bières locales pour avoir une ambiance un peu club." Étant donné que les concerts ont lieu dans la grande salle du château de l’Avouerie d’Anthisnes, en plus des bières, une petite restauration est proposée. Pour le concert du 11 février, il ne reste plus aucune place, toutes sont parties en prévente. Près de 130 personnes peuvent être accueillies dans cette salle, avec des places assises. "Ça nous encourage quelque part car cela montre qu’il y a un public pour ce genre de soirée", se réjouit Pierre-Jean Henrottin. Les Anthinoises quant à elles, se dérouleront du 12 au 14 mai prochain.