L’euro-député Marc Tarabella entendu ce matin par la chambre du conseil : sera-t-il remis en liberté ?

Exclu du parti socialiste, Marc Tarabella a vu son immunité parlementaire levée le 2 février. Il a été interrogé par les enquêteurs le vendredi 10 février et, dans la foulée, il a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt le samedi 11 février par le juge d’instruction Michel Claise. Une injustice criante pour son avocat, Me Maxim Toller. Depuis le début du dossier, l’Anthisnois n’a cessé de clamer son innocence. "L’audition s’est très bien passée et Monsieur Tarabella a pu donner toutes les explications, déclarait-il à la sortie de l’audition de son client, samedi dernier. Tout s’est déroulé dans une bonne ambiance et on ne pensait donc pas qu’il serait placé sous mandat d’arrêt. Le juge en a finalement décidé autrement. Il est désormais à la prison de Saint-Gilles, la pire du pays. J’ai pour le moment un sentiment d’injustice car le dossier est dépourvu de la moindre preuve de corruption. Aucune perquisition ne s’est révélée positive. Les enquêteurs n’ont pas retrouvé la moindre trace de preuve ou d’euro suspect."

Prochaine étape ? La chambre du conseil de Bruxelles qui devra donc se pencher sur la question de la détention de l’eurodéputé et décider de le maintenir ou non en prison. Réponse aujourd’hui. Le conseil de Marc Tarabella a eu également accès au dossier.