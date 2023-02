Le juge d’instruction écarté de l’enquête : l’audience devant la chambre du conseil de Tarabella retardée

Il devait être entendu ce matin à 9h30 devant la chambre du conseil de Bruxelles mais l’eurodéputé anthisnois Marc Tarabella se voit obligé de pateinter quelques heures de plus. Son avocat a en effet introduit une demande récusation à l’encontre du juge d’instruction, Michel Claise car il estime que la présomption d’innocence de son client a été bafouée à plusieurs reprises. "Le juge laisse clairement entendre son opinion sur la culpabilité de Monsieur Tarabella dans ce dossier. Il semble nettement tenir pour acquis les faits contestés et sur lesquels porte l’enquête qu’il dirige", critique l’avocat, qui affirme que "le dossier ne révèle aucun mouvement de fonds suspects dans le chef de Marc Tarabella" et qu’il n’y a eu à ce stade "aucune analyse financière". Le temps de l’analyse de la demande de récusation, Michel Claise doit donc être remplacé par un autre juge d’instruction qui doit préalablement prendre connaissance du dossier concernant le Qatargate. Il fera ensuite le rapport de l’état actuel de l’enquête devant la chambre.