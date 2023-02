Anthisnes: trois nouveaux ateliers vannerie avec Marie Legast, à Anthisnes

L’Anthisnoise Marie Legast s’est prise de passion depuis quelques années pour la vannerie, cet art du tressage de l’osier, du rotin, du noisetier… Elle a déjà lancé quelques ateliers pour transmettre sa passion au public. Voilà qu’elle remet le couvert avec un nouveau programme pour 2023: trois ateliers, en mars, avril et mai. Ainsi, le 4 mars, les participants pourront réaliser soit une corne d’abondance (pour les débutants) soit une mangeoire pour les oiseaux (pour ceux qui ont déjà participé à un atelier). On y apprendra les techniques de torche, tressage en super, bordure et nœud japonais. "Cet atelier du mois de mars sera l’occasion de vanner avec beaucoup de matériel sauvage frais. Il est accessible à tous. Pour les débutants, la mangeoire peut-être adaptée ou il est possible de faire une corne d’abondance", détaille Marie.