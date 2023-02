Marc Tarabella inculpé dans le Qatargate : les Anthisnois soutiennent leur mayeur mais ne comprennent pas

Décrit par beaucoup comme sympathique et attentionné, aucun Anthisnois rencontré ce week-end n’ose réellement se prononcer de manière définitive sur une possible culpabilité. "En grande partie, la population le soutient. C’est une parole contre une autre", confie une citoyenne. Même du côté de l’opposition, hors de question de tirer profit de la situation. "Il est soutenu par l’opposition", continue cette dernière.

Un habitant de Ferrières que nous avons croisé à Anthisnes, commune voisine, émet, lui, un avis différent. "C’est encore une fois le PS, comme d’habitude en fait. Ça fait des années qu’on entend des scandales et c’est toujours eux. Après, Monsieur Tarabella nie depuis le début, donc je ne sais pas trop quoi penser."

Des amis attristés

Par hasard, nous avons discuté avec plusieurs personnes qui sont des amis ou des connaissances proches de Marc Tarabella. "On ne sait pas encore tout, donc on ne va pas l’écraser. Ça me perturbe, ça me rend triste. Je pense à sa maman, à ses enfants et je ne sais pas ce qu’il en est, nous explique une amie du mayeur . J’aime beaucoup Marc, c’est quelqu’un d’humble et proche des gens. Je l’avoue, je ne comprends pas."

Pour d’autres, il est impossible que le bourgmestre puisse être coupable de quoi que ce soit. "Marc est aimé de tous, c’est un gentil, un doux. Mais le mal est fait dans l’opinion publique, qu’il soit annoncé coupable ou non coupable. Franchement, c’est un gars qui y croit, qui étudie ses dossiers, qui est à l’écoute. Je ne sais pas quoi dire de plus. Et là, je parle de l’homme, pas de la tendance politique. Je parle de l’homme que je connais. Je ne vois pas du tout comment il aurait pu faire ça. Je ne sais pas comment Marc va se relever."