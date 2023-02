Michel Evans, bourgmestre en attendant le retour de Marc Tarabella : "Je vous défie de trouver une personne qui le croit coupable"

Marc Tarabella désormais inculpé dans l’affaire du Qatargate et placé sous mandat d’arrêt, la Commune d’Anthisnes voit son mayeur prendre la direction de la prison de Saint-Gilles et se retrouve sans son capitaine. Michel Evans, 1er échevin, assurera les fonctions durant son absence. Une situation qui ne semble pas bouleverser le collège communal qui montre toujours son soutien indéfectible envers son mayeur. "On reste derrière lui. Je vous défie de trouver une personne sur l’entité d’Anthisnes qui le croit coupable. C’est une situation bien malheureuse pour lui et sa famille mais je n’ai aucun doute sur son innocence, confie-t-il l’air calme et serein. Je suis persuadé qu’il ne risque rien et qu’il sera de retour dans quelques jours."