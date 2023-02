Marc Tarabella toujours soutenu par le PS de Huy-Waremme : "J’ai toujours eu confiance en Marc"

Exclu de son propre parti le 18 janvier dernier, Marc Tarabella se disait " très déçu que le PS balaie ses 35 ans de militantisme ". En ce qui concerne l’arrondissement de Huy-Waremme, les camarades rouges sont tous derrière l’Anthisnois. "Les autorités judiciaires vont un cran plus loin mais ma position reste la même, soutient Éric Hautphenne, président de la fédération PS de Huy-Waremme. On attend les conclusions de l’enquête. Aucun fait n’est avéré jusqu’à présent. À l’heure actuelle et jusqu’à preuve du contraire, cette inculpation ne prouve rien. Je le dis depuis le début, j’ai toujours eu confiance en Marc. Je l’ai encore eu au téléphone la semaine dernière, il était serein. Il attendait vraiment de pouvoir être entendu par la justice." En effet, depuis le début de cette affaire qui secoue le Parlement européen depuis plus de deux mois, l’Anthisnois clame son innocence et se disait être à disposition de la justice. Voilà qui est chose faite. L’audition de Marc Tarabella s’est soldée par un mandat d’arrêt après avoir été entendu par le juge d’instruction Michel Claise ce samedi matin.