Marc Tarabella inculpé et placé sous mandat d’arrêt : "C’est un sentiment d’injustice car le dossier est dépourvu de preuve"

Une injustice criante pour son avocat, Me Maxim Toller. "L’audition s’est très bien passée et Monsieur Tarabella a pu donner toutes les explications. Tout s’est déroulé dans une bonne ambiance et on ne pensait donc pas qu’il serait placé sous mandat d’arrêt. Le juge en a finalement décidé autrement. Il est désormais à la prison de Saint-Gilles, la pire du pays. J’ai pour le moment un sentiment d’injustice car le dossier est dépourvu de la moindre preuve de corruption. Aucune perquisition ne s’est révélée positive. Les enquêteurs n’ont pas retrouvé la moindre trace de preuve ou d’euro suspect."

Vendredi matin, un coffre bancaire appartenant à l’eurodéputé ainsi que certains bureaux de la maison communale d’Anthisnes avaient été perquisitionnés. Sans succès donc selon le conseil. Comment le mayeur a-t-il réagi au moment d’apprendre qu’il ne rentrait pas chez lui ? "Il est choqué qu’on puisse le mettre en détention avec si peu d’éléments et seulement sur base de la version de Monsieur Panzeri. "

Marc Tarabella s’est en effet retrouvé propulsé sur le devant de la scène par l’eurodéputé Pier Antonio Panzeri, le personnage central de ce réseau de corruption présumé. Ce dernier avait soutenu avoir donné entre 120 000 et 140 000 euros en liquide à Marc Tarabella afin qu’il appuie des positions en faveur de la Coupe du Monde au Qatar.

Quelles seront donc les prochaines étapes ? "J’ai du pain sur la planche, reprend Me Toller. Mercredi, nous aurons accès au dossier et il passera devant la chambre du conseil jeudi. La suite, on verra."

"Il est désolé pour sa famille et pour sa Commune"

L’Anthisnois n’a cessé de clamer son innocence depuis le début de l’enquête, affirmant qu’il se sentait serein et qu’il était à la disposition de la justice. La détention écorcherait-elle sa position ? "Non, il est toujours serein par rapport à sa position et sur le fait qu’il n’a jamais touché d’argent, confirme son avocat. Il est désolé pour sa famille et pour sa Commune. Il pense à toutes les personnes qui le soutiennent." Pour Anthisnes, le séisme sera fort. Bourgmestre depuis près de 30 ans, Marc Tarabella remet donc sa casquette le temps de sa détention en tout cas. Il faudra donc trouver quelqu’un pour le remplacer et désigner un mayeur f.f.