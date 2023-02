Soupçons de corruption au parlement européen: Marc Tarabella va être entendu ce vendredi, des perquisitions ont eu lieu ce matin

Depuis le 10 décembre, depuis que l’affaire a éclaté, Marc Tarabella, bourgmestre d’Anthisnes et député européen, clame son innocence et attend d’être entendu par le juge d’instruction. Et là, le socialiste va être entendu ce vendredi . "Il va être entendu ce jour, explique son avocat, Maxim Toller. Je vais le rejoindre pour l’audition. Je ne sais pas pour combien de temps on en a, combien de temps ça va prendre."