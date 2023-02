Qatargate : comment s’est déroulée la perquisition, ce matin, à l’administration communale d’Anthisnes

La Commune n’avait pas été prévenue. "Les enquêteurs sont arrivés à l’administration vers 8h30 et ils y sont restés environ 45 minutes, explique une personne présente au moment de la perquisition. Marc Tarabella était suivi de près par les policiers qui étaient là pour vérifier plusieurs de ses déclarations."

Accompagnés de la directrice générale, les policiers ont vérifié que Marc Tarabella n’avait pas de bureau personnel dans l’administration (les bureaux sont partagés). Ils ont aussi demandé pour ouvrir les coffres de la Commune à la recherche d’éventuels indices ou preuves. "Tout s’est déroulé dans le calme, gentiment, poursuit le témoin. Et les policiers n’ont pu que constater qu’il n’y avait pas de bureau du bourgmestre et qu’il n’y avait rien dans les coffres concernant l’affaire. Les enquêteurs n’ont rien emporté. Il s’agit d’une perquisition administrative. Et ils ne devraient pas revenir." L’état du bourgmestre anthisnois pendant la visite ? Les témoins qui l’ont croisé l’ont senti un peu stressé mais content aussi et pressé de pouvoir s’exprimer, lui qui demande à être entendu depuis le début du scandale. Après la perquisition, il est en effet monté à Bruxelles pour être entendu par le juge Claise.

À la maison communale, la séance du collège s’est quand même tenue ce vendredi matin, sans Marc Tarabella. "On a travaillé normalement, souligne Yolande Huppe, présidente du CPAS. Mais nous avons commencé par prendre 10-15 minutes pour décompresser et partager, échanger. Ce n’est pas tous les jours qu’on vit une perquisition. Et puis on sait que pour Marc, c’est un moment stressant, c’est l’inconnu, ce n’est pas une situation agréable. Et nous continuons à soutenir notre mayeur, on le soutiendra jusqu’au bout."