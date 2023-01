Marc Tarabella est « très déçu que le PS balaie ses 35 ans de militantisme »

Marc Tarabella se refuse à tout commentaire public tant qu’il n’a pas été entendu par la Justice. Et il ronge son frein depuis que le Qatargate a commencé à faire la Une de l’actualité. Son avocat, lui, parle. "Marc Tarabella est un peu sonné par tout ce qui lui arrive, explique Me Maxim Töller. Il reçoit le soutien de ses camarades, il est combatif et est prêt à répondre à ce qu’on lui reproche." Et de rappeler que la perquisition à son domicile du samedi 10 décembre n’a rien donné. "On n’a rien trouvé ; pas le moindre indice." Pas un peu étrange qu’il n’ait pas encore été entendu par la Justice ? "On est d’accord. On cherche d’abord d’autres éléments dans un sens ou dans l’autre pour pouvoir l’entendre de manière circonstanciée. Alors, le juge d’instruction devrait l’entendre, avec la possibilité de le mettre sous mandat d’arrêt en épée de Damoclès. Il attend peut-être que les déclarations de Panzeri soient homologuées."