Marc Tarabella cité dans le Qatargate: le collège anthisnois soutient son mayeur et rassure

Le mayeur était présent, entouré de ses échevins Michel Evans, Toni Pelosato, Nathalie Seron et Yolande Huppe. Au terme de la séance, le collège a rédigé un communiqué de presse officiel, diffusé dans les médias et via les réseaux sociaux. Une première communication officielle depuis les faits.

Sans surprise, les trois échevins et la présidente du CPAS font bloc pour soutenir leur mayeur. Ils lui confirment leur confiance. "Nous rappelons aussi que le principe de la présomption d’innocence est un principe fondamental dans notre état de droit. Rien ne s’oppose à ce que Marc Tarabella continue à exercer sa fonction de bourgmestre, comme il le fait depuis 28 ans avec la majorité PS-IC."

Les membres du Collège rappellent aussi que la Commune est gérée par le groupe PS-IC de façon irréprochable depuis 1995 et que cette gestion a été confirmée et renforcée à quatre reprises par la population anthisnoise. Pour rapel, lors du scrutin 2018, la liste avait obtenu 65,25% des suffrages, décrochant 12 des 15 sièges.

Ils tiennent enfin à préciser que "les procédures et investigations en cours ne concernent et ne perturbent en rien la gestion de la commune et les services rendus à la population".