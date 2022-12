L’illustratrice sort son nouveau livre, « Naissance(s) »

Originaire de Bastogne, Nancy Pierret a fait des études d’illustration à Saint-Luc Liège. En 2001, elle découvre un premier album pour enfant, Un bisou pour le père Noël, aux éditions Mijade. "Cherchant de nouveaux illustrateurs, la maison d’édition organisait pour les élèves un concours sur base de scénarios imposés. Grâce à un de mes professeurs, j’ai pu participer et j’ai été sélectionnée. J’ai eu beaucoup de chance, j’ai pu continuer à travailler avec eux comme illustratrice." Après cinq ans, Nancy se remet en question. Son travail ne correspond plus à ce qu’elle veut, les contraintes sont nombreuses. Elle rêve de prendre d’autres directions. "Je me suis lancée dans la 3D, les formations de marionnettiste, surtout pour le travail plastique, et j’ai réalisé des décors pour le privé. Le métier d’illustrateur est un travail complet et très varié." Elle crée la marque "Le Grand Méchant Rouge" et réalise des broches, des robes pour enfants, des sacs poupées en tissu… Pendant toute une période, elle arrête de dessiner mais une rencontre la ramène à ses premières amours. "J’ai eu la chance de connaître Béatrice Libert, poétesse liégeoise et écrivaine. Comme directrice de collection pour “Carré d’as”, poésie jeunesse, aux éditions Couleur Livres, elle m’a proposé de travailler pour un petit recueil de poésie en noir et blanc, avec des auteurs connus. J’avais carte blanche. J’ai pu travailler dans le style mixte que j’aime, en utilisant l’écoline, le crayon, l’encre, les collages. Grâce à elle, j’ai aussi été l’invitée d’honneur du 10e Festival des arts de Cointe, ce qui m’a aidée à me faire connaître."

Depuis, Nancy Pierret continue sur sa voie, même si son métier d’illustratrice ne lui permet pas de gagner sa vie. Elle est animatrice au centre culturel d’Angleur, a aussi un travail à titre complémentaire et réalise beaucoup d’ateliers pour les écoles, les bibliothèques… "Mon prochain atelier se déroulera à l’école Saint-Maximin pour réaliser un kamishibai, un “théâtre de papier”. Les enfants sont extraordinaires, j’apprends tellement d’eux, et en plus, je m’amuse, c’est très gai de partager. Mais plus ils grandissent, plus ils ont peur de s’exprimer, alors je leur enseigne des techniques pour parer à leur manque de confiance."

« Naissance(s) », Nancy Pierret, livre jeunesse dès 3 ans, 20 €. Il sera bientôt disponible au Comptoir du livre en Neuvice à Liège. On peut le commander sur demande au 0497/57 11 81. www.facebook.com/legrandmechantrouge.bec