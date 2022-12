Le député européen et bourgmestre d’Anthisnes Marc Tarabella sera entendu ce mardi

Cela n’a pas tardé: le comité de vigilance du PS national a fait savoir qu’il comptait entendre Marc Tarabella. Et ce sera ce mardi. À l’heure actuelle, il ne s’agit que de l’entendre donner son point de vue. Aucune décision ne devrait être prise. Marc Tarabella a d’ailleurs toujours ses mandats, ils ne sont pas levés.

Le Héronnais Éric Hautphenne, président de la fédération du PS de Huy-Waremme, préfère rester prudent . "À ce stade-ci, je ne fais pas de commentaire, explique-t-il. Par rapport à tout ce qu’on lit dans la presse, Marc Tarabella doit être entendu par l’instance. Il va tenir informer la commission de vigilance car on ne sait que ce qu’on découvre dans la presse." Le Héronnais prend bonne note que l’Anthinois se soit engagé à collaborer pleinement. Du côté de la majorité communale (PS-IC), on ne souhaite pas non plus commenter l’affaire et on assure qu’à ce stade, elle n’a pas de répercussion ou de conséquence sur son mandat communal. "Il est en tout cas très serein", nous confie-t-on.