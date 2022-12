Le plaisir de créer, aussi pour les fêtes

Chaque mois, un thème est choisi par la bibliothécaire et des livres sont mis à disposition. "Les enfants sont libres de les consulter et d’aller selon leur bon vouloir à l’atelier ou à la bibliothèque. Parfois, les plus petits aiment faire une pause au coin livre." Ce samedi, les jeunes ont pu exercer leurs talents sur le thème des décos de Noël. Chaque enfant a pu découper, de manière stylisée, un sapin dans du papier kraft brun et le décorer avec des rondins en bois sur lesquels dessiner, coller des fleurs ou des étoiles… Chacun a pu reprendre sa création à la maison. "Ce qui est important, c’est qu’ils vivent un moment de plaisir et de liberté créatrice. Je me considère comme une “facilitatrice”. Je suis assez flexible. Par exemple, je n’impose pas le matériel mais je les pousse à faire des choix et aller au bout de leur idée. Le but est de favoriser l’expression de leur créativité."

Atelier du livre créatif à la bibliothèque communale d’Anthisnes. 04/383 77 24 ou via bibliotheque@anthisnes.be