Mondial: Ivo et Frédéric, la Croatie dans le cœur

Ivo Zonja, 43 ans, a deux pays dans la peau: la Croatie, où il est né, et la Belgique, qu’il a rejointe à 13 ans. Ce jeudi, l’électricien de Harzé (Aywaille) sera tiraillé entre ses deux patries même si, il ne le cache pas, son cœur penchera d’abord pour son pays d’origine. "Je suis né en Dalmatie, le long de la côte. On a quitté le pays en 1991 pour fuir la guerre. On s’est installé en Belgique comme réfugiés avec mes parents et mes frères. Ils sont retournés au pays dix ans plus tard, la Croatie leur manquait. Moi, je suis resté car j’avais une copine puis je me suis marié et j’ai eu trois enfants." Ivo a fait sa vie en Belgique mais la Croatie coule toujours dans ses veines. Il y retourne une à trois fois par an pour retrouver sa famille, des amis, son village natal, ses racines. "C’est un pays aux traditions très ancrées, avec un passé historique riche, de superbes paysages, des gens chaleureux et… le foot. C’est le sport d’équipe national. Et j’ai toujours suivi l’équipe croate. Depuis 1998, elle a réalisé de très belles performances, jusqu’à la dernière Coupe du monde, où elle a terminé vice-championne. La fierté de la patrie est très forte chez nous. Tout petits, les Croates connaissent déjà leur hymne national. On sent moins ça en Belgique."